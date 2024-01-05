إثيوبيا: مشروع سد النهضة دخل مرحلته النهائية

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أعلنت أثيوبيا اتخاذ إجراء جديد بسد النهضة يمهد لبدء الملء الخامس. وفي التفاصيل، كشفت صور فضائية التقطت، أمس الخميس، أن إثيوبيا بدأت عملية تعلية سد النهضة عبر الممر الأوسط، وصب الخرسانة بعد تجفيفه.كما أظهرت وجود حفارين يعملان لأول مرة أعلى الممر الأوسط، ربما بغرض عمل جسات أو روابط مع الخرسانة الجديدة.بدوره، أكد الخبير المصري عباس شراقي أن مياه السد توقفت في التدفق أعلى الممر الأوسط يوم 15 كانون الأول الماضي، حيث جف الممر تماما بعد فتح بوابتي التصريف وفشل عمل التوربينين.وأشار إلى أن مخزون المياه تراجع في بحيرة السد بنحو أكثر من مليار م3 ليصبح إجمالي التخزين حاليا أقل من 40 مليار م3.