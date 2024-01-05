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عربي-دولي

فيديو ينتشر لطائرات حربيّة... هل تستعدّ أميركا لشنّ حرب على الحوثيين؟

Lebanon 24
05-01-2024 | 05:52
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تزامناً مع تحذير الولايات المتحدة وعدد من الدول، الحوثيين في اليمن، من عواقب لم تحددها، ما لم يوقفوا فوراً هجماتهم على السفن في البحر الأحمر، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يتضمن مشاهد لطائرات حربية قيل إنها تظهر استعدادات واشنطن لشن "حرب شاملة" ضد الحوثيين.
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وتظهر في الفيديو المتداول مجموعة طائرات حربية. وقال الناشرون تعليقاً على مشاهده، إن "أميركا اتخذت القرار النهائي، وسيتم الإعلان عن حرب شاملة ضد الحوثيين".

إلا أن الادعاء خاطئ، كون الفيديو لا علاقة له بالتطورات الأخيرة في البحر الأحمر، فهو مصور في قاعدة عسكرية أميركية في كوريا الجنوبية ونُشر عام 2012. (الحرة)
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