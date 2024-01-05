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عربي-دولي

هجمات مسلّحة على 3 مواقع تُثير الرعب... إطلاق نار وتهديد موظفين! (فيديو)

Lebanon 24
05-01-2024 | 06:23
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ألقت السلطات البريطانية القبض على شخص شن هجوما مسلحا في 3 مواقع في مدينة ليفربول، من بينهم هجوم على أحد محلات بيع الصحف.
 
وسجلت كاميرا مراقبة لقطات لمسلح يطلق النار داخل محل لبيع الصحف في المدينة، قبل أن يغادر دون الاستيلاء على أي شيء.
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وتلقت شرطة إقليم "ميرسيسايد" حيث تقع مدينة ليفربول، بلاغا بوجود تهديد مسلح وإطلاق نار داخل محل بيع الصحف.

وقالت الشرطة المحلية إن الحادث لم يسفر عن أي إصابة بين العاملين.

وتلقت الشرطة بلاغا آخر يفيد بإطلاق نار خارج سينما "Showcase". وبحسب بيان الشرطة، فإن المتهم هدد اثنين من موظفي السينما، ثم أطلق عددا من الرصاصات في الهواء قبل الهروب في سيارة.

ولم يتعرض أحد لأذى خلال هذه الواقعة أيضًا، فيما تم إغلاق السينما بعد وصول الشرطة، وسط حالة ذعر بين الجمهور الذي كان يتابع أحد الأفلام.

وفي حادث ثالث، أشار بيان الشرطة إلى أن بلاغات وصلتها بشأن إطلاق مسلح النار داخل منشأة خاصة في طريق مالباس، ولم يتعرض أحد لإصابة جراء الواقعة أيضًا.

وألقت الشرطة القبض على المتهم البالغ من العمر 49 عاما، ولم تكشف عن هويته.

أوضح بيان الشرطة أن القبض على المتهم في الوقائع الثلاث، جاء بناء على حيازة سلاح وتعريض حياة الناس والممتلكات للخطر، لافتا إلى أنه سيبقى قيد الاحتجاز في مقر شرطة ميرسيسايد. (الحرة)
 
 

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