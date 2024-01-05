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العراق: لم نعلم بالضربة على مقر الحشد الشعبي

Lebanon 24
05-01-2024 | 06:29
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بعدما أشار المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية إلى تعاون مع الجانب العراقي في استهداف مقر للحشد الشعبي الذي أمس الخميس، نفى رئيس خلية الإعلام الأمني العراقي تحسين الخفاجي الأمر تماماً.
 
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وفي التفاصيل، أعلن الخفاجي في تدوينة على منصة إكس، نفي بلاده بشدة وجود مثل هذا التعاون، مشدداً على أن اعتداء يوم أمس نُفذ بشكل مباشر من دون علم أي جهة عسكرية أو أمنية عراقية، كما هو حال الاعتداءات الأخيرة التي طالت مواقع أمنية، وفق كلامه.

وأكد الخفاجي اليوم أن عضو ارتباط قوات التحالف الدولي في العراق أبلغ نائب قائد العمليات المشتركة بأنه لم يتم إبلاغه مُسبقا بتنفيذ هذا الاعتداء الذي يندرج في إطار سلسلة من التجاوزات ارتكبتها قوات التحالف الدولي في المدة الماضية والموثقة لدى قيادة العمليات المشتركة، خصوصا تنقُّل الطيران المُسيّر والحربي في سماء العراق، بحسب تعبيره.

كما رأى أن هجوم أمس يضر بالعلاقة بين القوات العراقية والتحالف الدولي ويعد تجاوزا واضحا للتفويض الذي وُجد لأجله التحالف، كما التغريدة.
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