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عربي-دولي

بهدف تغطية تكاليف الحرب.. هذا ما يعتزم نتنياهو فعله

Lebanon 24
05-01-2024 | 07:35
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افادت القناة 12 الاسرائيلية أن رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو يدرس إغلاق بعض المكاتب الحكومية وتحويل أموالها لتغطية تكاليف الحرب. 
 
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