Advertisement

صحة

موجودة داخل السوبرماركت... إحذروا هذه المواد الغذائيّة الخطيرة!

Lebanon 24
05-01-2024 | 07:36
A-
A+
Doc-P-1148945-638400626424500600.jpg
Doc-P-1148945-638400626424500600.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشف بحث جديد، أنّ بعض المنتجات العضوية قد تحتوي على مواد خطرة مثل البيسفينول أو ما يعرف اختصاراً بـ "BPA" والفثالات.

وأشار البحث إلى أن الفثالات والبيسفينول، وهما مادتان كيميائيتان مرتبطتان بمخاطر صحية مختلفة مثل مرض السكري واضطراب الهرمونات، منتشرتان على نطاق واسع بين المواد الغذائية الأساسية والعضوية والوجبات السريعة في السوبرماركت، بغض النظر عن عبواتها ومكوناتها.
Advertisement

ووجد الباحثون أن 99% من محلات السوبر ماركت والأطعمة السريعة التي اختبروها تحتوي على الفثالات، المعروفة أيضاً باسم الملدنات، وهي مواد كيميائية تضاف إلى البلاستيك لجعله أكثر مرونة.

بالإضافة إلى ذلك، احتوت 79% من عينات الأغذية على مادة البيسفينول "BPA"، وهي مادة كيميائية صناعية تستخدم في صناعة البلاستيك، ومركبات البيسفينول الأخرى.

ومن بين الأطعمة التي تم اختبارها في السوبرماركت على سبيل المثال، نوع من الجبن العضوي من العلامة التجارية "Ravioli" حيث احتوى على أكبر عدد من الفثالات بمعدل 53.579 لكل نانوغرام.

كذلك أثبتت المستويات الكيميائية الموجودة في تلك الأطعمة المعبأة مسبقاً أنها أعلى بكثير حتى من تلك الموجودة في العديد من عناصر الوجبات السريعة. (العربية)

عربي-دولي

صحة

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:00 | 2024-01-05
09:45 | 2024-01-05
09:11 | 2024-01-05
09:00 | 2024-01-05
08:35 | 2024-01-05
08:00 | 2024-01-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24