موجودة داخل السوبرماركت... إحذروا هذه المواد الغذائيّة الخطيرة!

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كشف بحث جديد، أنّ بعض المنتجات العضوية قد تحتوي على مواد خطرة مثل البيسفينول أو ما يعرف اختصاراً بـ "BPA" والفثالات.وأشار البحث إلى أن الفثالات والبيسفينول، وهما مادتان كيميائيتان مرتبطتان بمخاطر صحية مختلفة مثل مرض السكري واضطراب الهرمونات، منتشرتان على نطاق واسع بين المواد الغذائية الأساسية والعضوية والوجبات السريعة في السوبرماركت، بغض النظر عن عبواتها ومكوناتها.ووجد الباحثون أن 99% من محلات السوبر ماركت والأطعمة السريعة التي اختبروها تحتوي على الفثالات، المعروفة أيضاً باسم الملدنات، وهي مواد كيميائية تضاف إلى البلاستيك لجعله أكثر مرونة.بالإضافة إلى ذلك، احتوت 79% من عينات الأغذية على مادة البيسفينول "BPA"، وهي مادة كيميائية صناعية تستخدم في صناعة البلاستيك، ومركبات البيسفينول الأخرى.ومن بين الأطعمة التي تم اختبارها في السوبرماركت على سبيل المثال، نوع من الجبن العضوي من العلامة التجارية "Ravioli" حيث احتوى على أكبر عدد من الفثالات بمعدل 53.579 لكل نانوغرام.كذلك أثبتت المستويات الكيميائية الموجودة في تلك الأطعمة المعبأة مسبقاً أنها أعلى بكثير حتى من تلك الموجودة في العديد من عناصر الوجبات السريعة. (العربية)