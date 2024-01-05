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وزير إسرائيلي يدعو لابتكار "طرق أشد إيلاما للفلسطينيين من الموت"

Lebanon 24
05-01-2024 | 09:45
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قال وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو إن على إسرائيل "إيجاد طرق أشد إيلاما للفلسطينيين من الموت لتحطيم معنوياتهم ومنعهم من الوقوف من جديد".

وشدد إلياهو على ضرورة إيجاد الحكومة الإسرائيلية لطريقة تهدف إلى تشجيع أكبر عدد ممكن من سكان غزة على الهجرة لبلدان أخرى ضمن إجراءات إسرائيل الانتقامية لأحداث 7 تشرين الاول الماضي. (روسيا اليوم)
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