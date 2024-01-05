هذه "كارثة وطنية".. لابيد: جلسة الكابينت انحدار جديد غير مسبوق في إسرائيل

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اعتبر زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد أن جلسة الكابينت التي عقدت يوم أمس الخميس تعد " انحدارا جديدا غير مسبوق في إسرائيل".كتب لابيد هذا في حسابه على منصة "إكس"، وأضاف: "الوزراء أهانوا رئيس أركان الجيش في خضم الحرب ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لم يوقفهم".وتابع: "وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير..داعم الارهاب الذي لم يخدم في الجيش أصلا يهاجم شاؤول موفاز، رئيس أركان السور الواقي وأحد ابطال إسرائيل".وأردف قائلا: "يحاول الوزراء الآخرون إذلال قادة الجيش الإسرائيلي..هذه ليست حكومة، هذه كارثة وطنية". (روسيا اليوم)