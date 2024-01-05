Advertisement

عربي-دولي

سبق أن زارت لبنان... بيربوك تعود إلى الشرق الأوسط الأحد المقبل

Lebanon 24
05-01-2024 | 11:06
A-
A+
Doc-P-1149052-638400750458894019.jpg
Doc-P-1149052-638400750458894019.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تبدأ وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، الأحد المقبل، جولتها الرابعة في الشرق الأوسط، عقب بدء النزاع الفلسطيني الإسرائيلي في الـ 7 من تشرين الاول الماضي.


وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية سيباستيان فيشر في بيان رسمي اليوم أن زيارة بيربوك ستتكون من جزأين اثنين، حيث ستتوجه أولا إلى الشرق الأوسط ومن ثم ستتوجه إلى جنوب شرق آسيا.
Advertisement


ووفقا للمتحدث ستبدأ الرحلة بزيارة إسرائيل، حيث ستلتقي بيربوك بنظيرها الإسرائيلي الجديد يسرائيل كاتس والرئيس إسحاق هرتزوغ، ومن ثم ستجري مباحثات مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس ووزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، وعقب ذلك ستتوجه إلى مصر ولبنان.


وأشار فيشر الى أن "الموضوعات الرئيسية للمحادثات ستكون الوضع الإنساني المأساوي في قطاع غزة، والوضع في الضفة الغربية، فضلا عن الوضع على الحدود اللبنانية الإسرائيلية".


وبالإضافة إلى ذلك، ستتم مناقشة مسألة بذل المزيد من الجهود لإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى حركة "حماس".


وسبق أن زارت بيربوك إسرائيل ومصر في الفترة ما بين  13 - 14 تشرين الاول الماضي، وفي زيارة أخرى توجهت إلى إسرائيل والأردن ولبنان في الفترة ما بين 19 - 20 تشرين الاول، كما زارت كلا من الإمارات والسعودية وإسرائيل في شهر تشرين الثاني الماضي.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
14:00 | 2024-01-05
13:12 | 2024-01-05
12:17 | 2024-01-05
12:08 | 2024-01-05
11:36 | 2024-01-05
11:00 | 2024-01-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24