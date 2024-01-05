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عربي-دولي

البرهان: سنقاتل "الدعم السريع" حتى تنتهي أو ننتهي

Lebanon 24
05-01-2024 | 12:08
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أكد رئيس مجلس السيادة قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، اليوم الجمعة، أن الجيش سيقاتل قوات الدعم السريع "حتى تنتهي أو ننتهي".


وقال البرهان في كلمة من ولاية البحر الأحمر أن "السياسيين الذين أبرموا اتفاقا مع الدعم السريع أخطأوا بالحديث مع متمردين"، مضيفاً: "اتفاق السياسيين مع قوات الدعم السريع غير مقبول ولا قيمة له".
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وشهد شرق العاصمة الخرطوم اليوم، ارتفاع أعمدة الدخان عقب قصف مدفعي نفذته قوات الدعم في محيط القيادة العامة للجيش.
 
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