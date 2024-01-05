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خانيونس.. القصف يستهداف محيط مستشفى الأمل

Lebanon 24
05-01-2024 | 12:17
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تجدد القصف الإسرائيلي على منطقة خان يونس جنوب قطاع غزة، اليوم الجمعة.


كما استهدف القصف المدفعي محيط مستشفى الأمل.


وتصاعد دخان وأصوات انفجارات في منطقة معن شرق خان يونس بعد قصف الطيران الحربي الإسرائيلي.
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وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن شخصا على الأقل قتل وأصيب آخرون بعضهم بجروح خطيرة، إثر قصف إسرائيلي استهدف مواطنين فلسطينيين في محيط المستشفى الأوروبي في خان يونس.
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