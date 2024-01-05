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عربي-دولي

شكوى بسبب "شنق" تمثال على صورة رئيس وزراء!

Lebanon 24
05-01-2024 | 13:12
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أعلن الحزب الاشتراكي الحاكم في إسبانيا، اليوم الجمعة، تقديم شكوى على خلفية التعرض لتمثال على صورة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز.
 
 
وخلال تجمع جديد ضم بضع مئات ليلة رأس السنة، شنق متظاهرون تمثالَ عرضٍ يحمل صورة سانشيز أمام مقر حزب العمال الاشتراكي العمالي وتعرضوا له بالضرب أثناء ترديد شعارات معادية لرئيس الوزراء.
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وتأتي شكوى المقدمة في سياق توترات سياسية قوية تشهدها البلاد منذ عودة سانشيز إلى السلطة في تشرين الثاني بفضل دعم الانفصاليين الكاتالونيين مقابل قانون عفو مثير للجدل عن نشطائهم وقادتهم الملاحقين قضائياً.

واحتشد أنصار اليمين واليمين المتطرف مرات عدة في الشوارع خلال الأشهر الأخيرة ضد هذا العفو، وتحولت مسيرات لليمين المتطرف أمام مقر الحزب الاشتراكي في مدريد إلى اشتباكات مع الشرطة في نهاية السنة الماضية.


وفي شكوى مقدمة إلى النيابة العامة، طلب الحزب الاشتراكي من النيابة العامة التحقيق بهدف تحديد "المسؤولين عن إنشاء هذا التمثال الذي يمثل رئيس الحكومة ومعرفة من نفذوا إعدامه".

وكان حزب العمال الاشتراكي قد قدم أصلا شكوى في كانون الاول ضد زعيم حزب "فوكس"، الذي قدّر في مقابلة معه أن الشعب الإسباني سيرغب في يوم من الأيام في "شنق" بيدرو سانشيز "من قدميه".

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