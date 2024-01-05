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عربي-دولي

من أميركا.. 10 ملايين دولار مقابل معلومات عن هؤلاء!

Lebanon 24
05-01-2024 | 14:36
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عرضت واشنطن مكافآت مالية تصل إلى 10 ملايين دولار مقابل الإدلاء بمعلومات عن 5 أشخاص ممن قالت إنهم يمولون حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، أو أي معلومات تؤدي إلى تعطيل آليات تمويل الحركة.
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وقالت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان، إن المطلوبين الـ5 هم عبد الباسط حمزة الحسن محمد خير وعامر كمال شريف الشوا وأحمد سدو جهلب ووليد محمد مصطفى جاد الله ومحمد أحمد عبد الدايم نصر الله، الذين صنّفتهم الولايات المتحدة سابقا "إرهابيين دوليين".

وقالت الوزارة إن "المكافآت ستُقدم نظير معلومات عن أي مصدر إيرادات لحماس والمانحين الرئيسيين والمؤسسات المالية التي تسهل معاملات حماس والشركات الواجهة التي تشتري تكنولوجيا ذات استخدامات مزدوجة لصالح حماس والمخططات الإجرامية التي تعود بالنفع المالي على الحركة".

ويأتي عرض المكافآت عقب 4 جولات من العقوبات الأميركية على حماس تلت عملية طوفان الأقصى في السابع من تشرين الأول الماضي.
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