معلومات استخباراتية تكشف تورط "داعش" بتفجيري كرمان

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نقلت وكالة "رويترز" عن مصدرين مطلعين معلومات استخبارية تكشف عن اتصالات اعترضتها الولايات المتحدة أكدت ضلوع فرع "داعش" بأفغانستان في تفجيرين مزدوجين بإيران أسفرا عن مقتل نحو 100 شخص.وقال أحدهما: "المعلومات الاستخبارية واضحة ولا جدال فيها".كما أضاف المصدران اللذان طلبا عدم نشر اسميهما لحساسية الأمر إن المعلومات الاستخبارية ضمت اتصالات جرى اعتراضها وذلك دون تقديم مزيد من التفاصيل، وفق ما نقلت "رويترز".