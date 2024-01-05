مجدداً.. الصحة العالمية تدعو لارتداء الأقنعة والتطعيم ضد كورونا

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دعا مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس غيبريسوس الى ارتداء الأقنعة والتطعيم ضد فيروس كورونا، وذلك بعد تسجيل ارتفاع حالات الإصابة منذ أسابيع في العديد من البلدان.وكتب تيدروس على صفحته على وسائل التواصل الاجتماعي: "عدد أمراض الجهاز التنفسي الناجمة عن كوفيد-19 والأنفلونزا ومسببات الأمراض الأخرى آخذ في الارتفاع في العديد من البلدان منذ عدة أسابيع، ومن المتوقع أن يستمر بعد العطلات الأخيرة".ودعا الجميع إلى إجراء اختبار فيروس كورونا وطلب الرعاية الطبية عند الضرورة. كما دعا الدول إلى ضمان الوصول إلى الاختبارات واللقاحات والحفاظ على التسلسل المستمر لكوفيد-19 لتتبع تطور الطفرات.وقال رئيس منظمة الصحة العالمية: "استمروا في استخدام الأقنعة والتهوية والتباعد لتقليل الإصابات".