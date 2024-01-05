Advertisement

عربي-دولي

مجدداً.. الصحة العالمية تدعو لارتداء الأقنعة والتطعيم ضد كورونا

Lebanon 24
05-01-2024 | 16:21
A-
A+
Doc-P-1149125-638400938827639742.jpg
Doc-P-1149125-638400938827639742.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
دعا مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس غيبريسوس الى ارتداء الأقنعة والتطعيم ضد فيروس كورونا، وذلك بعد تسجيل ارتفاع حالات الإصابة منذ أسابيع في العديد من البلدان.


وكتب تيدروس على صفحته على وسائل التواصل الاجتماعي: "عدد أمراض الجهاز التنفسي الناجمة عن كوفيد-19 والأنفلونزا ومسببات الأمراض الأخرى آخذ في الارتفاع في العديد من البلدان منذ عدة أسابيع، ومن المتوقع أن يستمر بعد العطلات الأخيرة".
Advertisement


ودعا الجميع إلى إجراء اختبار فيروس كورونا وطلب الرعاية الطبية عند الضرورة. كما دعا الدول إلى ضمان الوصول إلى الاختبارات واللقاحات والحفاظ على التسلسل المستمر لكوفيد-19 لتتبع تطور الطفرات.


وقال رئيس منظمة الصحة العالمية: "استمروا في استخدام الأقنعة والتهوية والتباعد لتقليل الإصابات".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
19:00 | 2024-01-05
18:30 | 2024-01-05
18:00 | 2024-01-05
16:34 | 2024-01-05
16:00 | 2024-01-05
15:07 | 2024-01-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24