Advertisement

عربي-دولي

بايدن: الحرب الشاملة هي ما يريده ترامب

Lebanon 24
05-01-2024 | 16:34
A-
A+
Doc-P-1149129-638400947093199436.jpg
Doc-P-1149129-638400947093199436.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اشار الرئيس الأميركي جو بايدن، الجمعة، الى أن الرئيس السابق دونالد ترامب "مستعد للتضحية بديمقراطيتنا من أجل الوصول إلى السلطة"، معتبراً أن الانتخابات الرئاسية المقررة في تشرين الثاني المقبل، تتمحور حول "ما إذا كانت الديمقراطية لا تزال قضية مقدسة في الولايات المتحدة".
Advertisement


وقال بايدن خلال خطاب من بنسلفانيا، أن حملة ترامب الرئاسية "تدور كلها حوله، وليس حول أميركا"، مستخدماً أول حدث انتخابي له هذا العام لتحذير الناخبين من إعادة سلفه إلى البيت الأبيض.

كما اتهم بايدن الرئيس السابق بـ"رفض إدانة العنف السياسي"، وزعم أن من خلال "محاولة ترامب إعادة كتابة الحقائق" في 6 كانون الثاني، فإنه يحاول "سرقة التاريخ بنفس الطريقة التي حاول بها سرقة الانتخابات".


وقال بايدن إن "حشد ترامب في 6 تشرين الاول لم يكن احتجاجاً سلمياً، بل كان اعتداء عنيفاً"، مشدداً على أنهم "كانوا متمردين، وليسوا وطنيين. لم يكونوا هناك لدعم الدستور، بل كانوا هناك لتدمير الدستور".


وقال بايدن خلال خطابه إن قضايا "الدفاع والحماية والحفاظ على الديمقراطية، ستظل المحاور الأساسية لرئاستي". 

وتوجه للأميركيين قائلا: "إن الديمقراطية على أوراق الاقتراع، حريتكم على أوراق الاقتراع، من دون ديمقراطية لن يكون هناك أي تقدم ممكن".


وأضاف بايدن: "لا يمكن للمنافسة أن تكون إذا اعتبرت أن السياسة حرب شاملة، بدلاً من كونها وسيلة سلمية لحل خلافاتنا"، معتبراً أن "الحرب الشاملة هي ما يريده ترامب".
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
19:00 | 2024-01-05
18:30 | 2024-01-05
18:00 | 2024-01-05
16:21 | 2024-01-05
16:00 | 2024-01-05
15:07 | 2024-01-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24