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بايدن: فريق ترامب مهووس بالماضي

Lebanon 24
05-01-2024 | 18:00
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أكد الرئيس الأميركي جو بايدن أن "دونالد ترامب مستعد للتضحية بالديمقراطية الأميركية"، وذلك في خطاب في بنسلفانيا عشية الذكرى الثالثة للهجوم على مقر الكابيتول.
وقال الرئيس الاميركي مدشناً حملته للانتخابات الرئاسية في 2024 إن "فريق دونالد ترامب مهووس بالماضي وليس بالمستقبل. إنه مستعد للتضحية بديمقراطيتنا بهدف الحصول على السلطة".
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