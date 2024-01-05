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عربي-دولي

ترامب يتّهم بايدن بإثارة المخاوف

Lebanon 24
05-01-2024 | 20:00
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اتّهم الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب خلفه جو بايدن بإثارة المخاوف بعد أن قارن الرئيس الديمقراطي خطاب ترامب بخطاب "ألمانيا النازية".
وقال ترامب لأنصاره في أيوا إن "سجلّ بايدن هو عبارة عن سلسلة متواصلة من الضعف وعدم الكفاءة والفساد والفشل... لهذا السبب نظّم جو المحتال في بنسلفانيا اليوم حملة مثيرة للشفقة لإثارة المخاوف".
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