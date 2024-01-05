أوستن يستأنف مهامه الكاملة اليوم بعد وعكة صحية

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قال المتحدث الإعلامي لوزارة الدفاع الأميركية البنتاغون الميجر جنرال بات رايدر، يوم أمس الجمعة، إن "وزير الدفاع لويد أوستن دخل مركز والتر ريد الطبي العسكري الوطني في الأول من يناير بعد مضاعفات ناجمة عن إجراء طبي اختياري خضع له في الآونة الأخيرة".وأضاف رايدر في بيان أن "أوستن يتعافى بشكل جيد ومن المتوقع أن يستأنف مهامه الكاملة اليوم".