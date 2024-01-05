كيم جونغ أون أرسل رسالتي تعزية إلى إيران واليابان

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قالت وسائل إعلام رسمية إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بعث رسالتي تعزية إلى زعيمي إيران واليابان بعد أن شهدت إيران تفجيرين أسفرا عن سقوط قتلى فيما تعرّضت اليابان لزلزال قوي.وأسفر انفجاران في إيران، أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عنهما، عن مقتل ما يقرب من 100 شخص يوم الأربعاء، في حين يقترب عدد القتلى في الزلزال المدمر الذي ضرب اليابان في أول أيام العام الجديد من 100 شخص.وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن كيم قدم تعازيه لرئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، وعبر عن أمله في استعادة الاستقرار في المناطق المتضررة قريبا.وقالت الوكالة إن كيم عبر أيضاً عن تعازيه للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، وأكد مجدداً موقف كوريا الشمالية المعارض لكافة أنواع الإرهاب.