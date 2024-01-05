لليوم الثاني.. استهداف قاعدتين أميركيتين في سوريا

لليوم الثاني على التوالي، أعلنت فصائل عراقية مسلحة، فجر السبت، أنها استهدفت قاعدتي التنف والشدادي الأميركيتين في سوريا بطائرات مسيرة.



Advertisement

وتعهدت الفصائل العراقية في البيان بمواصلة استهداف القواعد الأميركية. وأفاد بيان مقتضب لما تعرف بفصائل (المقاومة الإسلامية في العراق) أن القصف جاء ردا على "مجازر إسرائيل في غزّة".وتعهدت الفصائل العراقية في البيان بمواصلة استهداف القواعد الأميركية.

وكانت هذه الفصائل قد أعلنت، ليل الجمعة، أنها استهدفت بالطيران المسير القاعدتين الأميركيتين بمخيم الركبان في جنوب سوريا، وحقل العمر النفطي شرق البلاد.



وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى أن طائرات مسيرة شنت هجوما على معسكر للتدريب قرب قاعدة التنف التي تضم قوات أميركية في سوريا، والواقعة عند مثلث الحدود السورية العراقية الأردنية.



كما أضاف المرصد أن طائرات مسيرة اأطلقتها الفصائل العراقية على حقل العمر النفطي أدت إلى وقوع إصابات.