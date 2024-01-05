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عربي-دولي

روسيا تُحبط هجوما إرهابيا.. أسقطت مسيّرات وصواريخ في منطقة البحر الأسود

Lebanon 24
05-01-2024 | 23:15
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية في تقريرين صدرا خلال الليل وفي وقت مبكر اليوم السبت ان وحدات الدفاع الجوي الروسية أسقطت صواريخ وطائرات مسيرة في سلسلة من الهجمات الليلية فوق شبه جزيرة القرم والجزء الغربي من البحر الأسود.
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وذكر تقرير أولي للوزارة على تطبيق تيليغرام أن وحدات الدفاع الجوي "أحبطت محاولة هجوم إرهابي" من خلال اعتراض 5 طائرات مسيرة فوق البحر الأسود حوالي الساعة الثامنة مساء (1700 بتوقيت غرينتش).

وذكر تقرير ثان أنه تم اعتراض وتدمير أربعة صواريخ موجهة أوكرانية في الساعة 12.30 صباح السبت فوق شبه جزيرة القرم.

ولم يصدر أي تقرير عن الحادث من الجيش الأوكراني، الذي لا يكشف باستمرار عن عملياته في شبه جزيرة القرم.

وكثفت أوكرانيا في الآونة الأخيرة هجماتها على أهداف روسية في شبه جزيرة القرم وما حولها.

وقالت أوكرانيا يوم الخميس الماضي إن قواتها الجوية نفذت ضربة على موقع قيادة روسي قرب مدينة سيفاستوبول وأصابت وحدة عسكرية في ضربة منفصلة في شبه جزيرة القرم. (سكاي نيوز)


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