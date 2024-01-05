Advertisement

عربي-دولي

ضمن جولة في الشرق الأوسط.. بلينكن يصل إسطنبول

Lebanon 24
05-01-2024 | 23:24
A-
A+
Doc-P-1149200-638401194030993413.png
Doc-P-1149200-638401194030993413.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ضمن جولة في الشرق الأوسط محورها الحرب في غزة، وصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى إسطنبول، محطته الأولى وفق ما أفاد مراسل لوكالة فرانس برس.

وإضافة إلى تركيا واليونان، سيزور بلينكن 5 دول عربية، فضلا عن إسرائيل والضفة الغربية في إطار هذه الجولة الرابعة في المنطقة منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.
Advertisement

وسيعقد بلينكن محادثات في إسطنبول اليوم السبت مع نظيره التركي هاكان فيدان والرئيس رجب طيب أردوغان.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر للصحافيين "لا نتوقع أن تكون كل المحادثات خلال هذه الرحلة سهلة. من الواضح أن هناك قضايا صعبة تواجه المنطقة وخيارات صعبة أمامنا".

وأضاف "لكن الوزير يعتقد أن من مسؤولية الولايات المتحدة قيادة الجهود الدبلوماسية لمواجهة تلك التحديات بشكل مباشر".

وخلال زياراته السابقة حاول بلينكن وقف اتساع رقعة الحرب. لكنه يعود إلى منطقة شهدت هجمات في لبنان والعراق واليمن وسوريا وإيران أو منها. (سكاي نيوز)

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:39 | 2024-01-06
04:37 | 2024-01-06
04:16 | 2024-01-06
03:42 | 2024-01-06
03:34 | 2024-01-06
03:30 | 2024-01-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24