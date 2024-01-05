مُكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار.. بالأسماء: هؤلاء هم "ممولو حماس" الذين تطلب واشنطن معلومات عنهم

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قامت الولايات المتحدة بعرض مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار مقابل معلومات عن 5 وصفتهم وزارة الخارجية الأميركية، أمس الجمعة، بـ "ممولي حماس" .وتقول الخارجية الأميركية إن هؤلاء على علاقة وثيقة في إدارة شبكة وتمويل حركة حماس، وبعضهم كان قد تم تصنيفهم ضمن قوائم الإرهاب في الولايات المتحدة.ويأتي عرض المكافآت، بحسب رويترز، عقب 4 جولات من العقوبات الأميركية على حماس، بعد توغلها داخل إسرائيل في السابع من تشرين الأول الماضي.وتقول إسرائيل إن حماس، المصنفة إرهابية، قتلت 1200 شخص خلال الهجوم. ويقول مسؤولو الصحة في غزة إن الرد العسكري الإسرائيلي أسفر عن استشهاد 22600 شخص وحوَّل مناطق كبيرة من القطاع الساحلي الفلسطيني إلى أنقاض.فمن هم الخمسة أشخاص الذين تطلب واشنطن معلومات عنهم؟عبد الباسط حمزة الحسن محمد خيرعبد الباسط حمزة (69 عاما) هو أحد ممولي حركة حماس، وهو مقيم في السودان، ويدير العديد من الشركات في شبكة حماس الاستثمارية، وله علاقات تمويلية مرتبطة بتنظيم القاعدة في السودان، بحسب الموقع الإلكتروني برنامج مكافآت من أجل العدالة، التابع للخارجية الأميركية.وشارك في إرسال نحو 20 مليون دولار لحركة حماس، بينها أموال أرسلت بشكل مباشر إلى المسؤول المالي الكبير في حماس، ماهر جواد يونس صلاح، المصنف من قبل الولايات المتحدة كإرهابي عالمي.ويمتلك حمزة شبكة لغسل الأموال وتوليد إيرادات لصالح حماس من خلال شركة الرواد للتطوير العقاري، ومقرها السودان، ومجموعة زوايا للتنمية والاستثمار، وشركة لاريكوم للاستثماري، ومجموعة زوايا للاستثمار التنموي سوسيداد ليمتد ومقرها إسبانيا، وجميع هذه الكيانات مصنفة ضمن قوائم الإرهاب.عامر كمال شريف الشواعامر الشوا (60 عاما)، الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار العقاري "تريند جايو"، ومقره تركيا، ويرتبط بحركة حماس.وشغل الشوا العديد من المناصب في إدارة شركات استثمارية تابعة لحماس، بحسب الموقع الإلكتروني برنامج مكافآت من أجل العدالة.ومنذ عام 2018، يتملك عناصر حماس حوالي 75 في المئة من رأسمال "تريند جايو"، وخططت حماس لإصدار أكثر من 15 مليون دولار من أسهم الشركة بشكل خاص لكبار المسؤولين في المحفظة الاستثمارية.أحمد سدو جهلبأحمد جهلب (48 عاما)، ناشط في حماس وجزء من شبكة حماس الاستثمارية في تركيا، ويشغل منصف سكرتير المحفظة الاستثمارية للحركة وينسق الأنشطة المختلفة للشركة التي تسيطر عليها.وليد محمد مصطفى جاداللهوليد جادالله (66 عاما)، ناشط في حماس، يقيم في تركيا، وعضو في مجالس إدارة العديد من الشركات الاستثمارية التابعة لحماس.محمد أحمد عبد الدايم نصراللهمحمد نصرالله، ناشط قديم في حماس ومقيم في قطر، وله علاقات وثيقة مع جهات إيرانية، وشارك في تحويل عشرات ملايين الدولارات إلى حماس، بما في ذلك إلى الجناح العسكري لحماس "كتائب عز الدين القسام".وأعلنت الخارجية الأميركية أن المكافآت ستقدم نظير معلومات عن أي مصدر إيرادات لحماس والمانحين الرئيسيين والمؤسسات المالية التي تسهل معاملات حماس والشركات الواجهة التي تشتري تكنولوجيا ذات استخدامات مزدوجة لصالح حماس والمخططات الإجرامية التي تعود بالنفع المالي على الحركة.(الحرة)