كلام قد يغضب اسرائيل.. وزيرة خارجية فرنسا: ليس من حق إسرائيل تحديد مستقبل غزة

قالت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا لشبكة "سي إن إن"، إنه ليس من حق إسرائيل تحديد مستقبل قطاع غزة، منتقدة الدعوات المنادية بتهجير سكان القطاع، ووصفتها بأنها "غير مسؤولة".



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واعتبرت أن الدعوات المنادية بإعادة توطين سكان غزة خارج القطاع "تبعدنا عن الحل"، لافتة إلى أن "قطاع غزة والضفة الغربية يجب أن يكونا معا جزءا من الدولة الفلسطينية المستقبلية". وأكدت كولونا في حديثها مع الشبكة التلفزيونية الأميركية أن قطاع غزة "أرض فلسطينية"، وشددت على ضرورة العودة إلى مبادئ القانون الدولي واحترامها.واعتبرت أن الدعوات المنادية بإعادة توطين سكان غزة خارج القطاع "تبعدنا عن الحل"، لافتة إلى أن "قطاع غزة والضفة الغربية يجب أن يكونا معا جزءا من الدولة الفلسطينية المستقبلية".

كما عبرت عن تأييدها لحل الدولتين للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.



وأكدت كولونا أيضا التزام بلادها بالسعي لتفادي أي تصعيد جديد للأوضاع من جانب أي طرف، بما في ذلك في المناطق المجاورة مثل لبنان والبحر الأحمر.