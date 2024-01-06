Advertisement

عربي-دولي

بالونات الصين تظهر من جديد.. والحرب النفسية تسيطر على تايوان

Lebanon 24
06-01-2024 | 00:20
A-
A+
Doc-P-1149208-638401228940100901.jpeg
Doc-P-1149208-638401228940100901.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اتهمت وزارة الدفاع التايوانية الصين، السبت، بتهديد سلامة الطيران، وشن ما أسمته بـ"الحرب النفسية" ضد شعبهم بعد رصد موجة من البالونات في الآونة الأخيرة بالقرب من الجزيرة أو فوقها قبل أيام من الانتخابات التايوانية الرئيسية.
Advertisement

وأصبح احتمال استخدام الصين للبالونات للتجسس قضية عالمية، في فبراير من العام الماضي، عندما أسقطت الولايات المتحدة ما قالت إنه بالون مراقبة صيني، فيما زعمت الصين إن البالون كان يستخدم لأغراض مدنية وانحرف عن طريقه بالخطأ.

وأصبحت تايوان في حالة تأهب قصوى تحسبا لأي نشاط عسكري أو سياسي صيني قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة خلال الشهر الحالي، وتقول إن الصين تمارس ضغوطا عسكرية واقتصادية في محاولة للتدخل في الانتخابات.

وتعتبر الصين تايوان جزءاً من أراضيها وهو ما ترفضه السلطات التايوانية.

ومنذ الشهر الماضي، أبلغت وزارة الدفاع التايوانية عن عدة وقائع لمناطيد صينية تحلق فوق مضيق تايوان الحساس. وقالت هذا الأسبوع إن بعض المناطيد حلقت فوق تايوان بالقرب من مطارات رئيسية.

وقالت الوزارة في بيان السبت إن المناطيد تشكل "تهديدا خطيرا" لسلامة الطيران الدولي نظرا لمسارات طيرانها.

وأضافت "نعبر أيضا عن تنديدنا بتجاهل الشيوعيين الصينيين لسلامة الطيران وتجاهلهم لسلامة الركاب في رحلات الطيران عبر مضيق تايوان ورحلات الطيران الدولية".

ولم ترد وزارة الدفاع الصينية ولا مكتب شؤون تايوان وإدارة الطيران المدني السبت على طلبات للتعقيب خارج ساعات العمل من رويترز.

وامتنعت وزارة الدفاع الصينية، الأسبوع الماضي، عن التعليق على المناطيد في مؤتمر صحفي شهري.
وكثفت الصين على مدار الأربع سنوات الماضية الأنشطة العسكرية حول تايوان، وصارت عمليات الطائرات المقاتلة والسفن الحربية الصينية منتظمة في مضيق تايوان.

قالت رئيسة تايوان تساي إينغ وين مطلع العام إن العلاقات مع الصين بجب أن تقررها إرادة الشعب وإن السلام ينبغي أن يرتكز على "الكرامة" وذلك بعد أن قال الرئيس الصيني، شي جين بينغ، إن "إعادة التوحيد" مع تايوان أمر حتمي.

وجاء تعليقات شي في خطاب ألقاه عشية العام الجديد وكانت أقوى من تصريحاته في العام السابق عندما اكتفى بالقول إن الشعبين على جانبي المضيق هم "أفراد من نفس العائلة".

وردا على سؤال عن خطاب الرئيس الصيني، قالت رئيسة تايوان في مؤتمر صحفي في المكتب الرئاسي في تايبه بمناسبة العام الجديد إن الديمقراطية هي المبدأ الأهم فيما يتعلق بالمسار الذي يجب اتباعه في العلاقات مع الصين.

وأضافت رئيسة تايوان أنه يتعين على الصين احترام نتيجة الانتخابات التي ستجرى في تايوان، مشيرة إلى أن مسؤولية الحفاظ على السلام والاستقرار في المضيق تقع على عاتق الجانبين.

وتصف الصين الانتخابات في تايوان بأنها خيار بين الحرب والسلام ورفضت عروضا متعددة من تساي لإجراء محادثات قائلة إنها انفصالية.

ولا يمكن لتساي أن تترشح مرة أخرى بعد فترتين في السلطة. ومن المقرر أن تتنحى، في مايو، عندما يؤدي الرئيس المقبل اليمين.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:39 | 2024-01-06
04:37 | 2024-01-06
04:16 | 2024-01-06
03:42 | 2024-01-06
03:34 | 2024-01-06
03:30 | 2024-01-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24