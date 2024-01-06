صراع داخل أروقة البيت الأبيض.. كيربي الأقرب لقلب بايدن محبط من زميلته السمراء! (صور)

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خاصة بعدما اضطر عضوا الفريق الواحد للعمل معاً لأن الرئيس الأميركي جو بايدن يحب ذلك.



وفيما يعتبر كيربي "الشخص المفضل لبايدن" لما يتمتع به من خبرة في السياسة الخارجية، يبدو أن عينه فعلاً على منصب زميلته لكنه لا يقوم بمحاولات علنية لاستبدالها.

بينما ترفض جان بيير بشكل قاطع ترك منصبها وتعتزم البقاء حتى الانتخابات القادمة.



لكن وتيرة هذا الصراع الداخلي ازدادت بعد هجوم حركة حماس في السابع من تشرين الأول على مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية في غلاف غزة، عندما تولى كيربي دورا أكبر في التعاطي اليوم مع الإعلام.



ويبدو أن نقطة الخلاف الأكبر بين الموظفين تتعلق بمن يدعو المراسلين لطرح الأسئلة، حيث لا تزال جان بيير تدير الإحاطات الصحفية وتختار الصحافيين الذين يطرحون أسئلة على كيربي، بدلاً من السماح له بالاختيار، ما جعل الأخير يعرب عن إحباطه. تبيّن أن اقتتالاً داخلياً ليس سهلاً، وتوتراً بات يشوب العلاقة بين السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير، وجون كيربي من مجلس الأمن القومي حول مقدار الوقت المخصص لكل منهما لتزويد وسائل الإعلام الرسمية بالملاحظات العامة المؤتمرات الصحفية، وفقا لموقع "اكسيوس".خاصة بعدما اضطر عضوا الفريق الواحد للعمل معاً لأن الرئيس الأميركي جو بايدن يحب ذلك.وفيما يعتبر كيربي "الشخص المفضل لبايدن" لما يتمتع به من خبرة في السياسة الخارجية، يبدو أن عينه فعلاً على منصب زميلته لكنه لا يقوم بمحاولات علنية لاستبدالها.بينما ترفض جان بيير بشكل قاطع ترك منصبها وتعتزم البقاء حتى الانتخابات القادمة.لكن وتيرة هذا الصراع الداخلي ازدادت بعد هجوم حركة حماس في السابع من تشرين الأول على مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية في غلاف غزة، عندما تولى كيربي دورا أكبر في التعاطي اليوم مع الإعلام.ويبدو أن نقطة الخلاف الأكبر بين الموظفين تتعلق بمن يدعو المراسلين لطرح الأسئلة، حيث لا تزال جان بيير تدير الإحاطات الصحفية وتختار الصحافيين الذين يطرحون أسئلة على كيربي، بدلاً من السماح له بالاختيار، ما جعل الأخير يعرب عن إحباطه.

حرب غزة أم عنصرية؟

وبينما تتحكم السيدة السمراء في وقت كيربي، فإن مستشار الأمن القومي جيك سوليفان لا يقيدها خلال إحاطاته الإعلامية.



في حين رأى بعض المدافعين عنها أن هذا الترتيب (دخول كيربي على خط الإحاطات الصحفية اليومية) قوض عملها منذ البداية وجعل مهمتها الصعبة أكثر صعوبة.



ما دفع بعض الديمقراطيين السود في الإدارة وفي الكابيتول إلى القول إن الوضع بات مهيناً لأنه يشير إلى أن أول سكرتير صحافي "أسمر" يمثل الرئيس، يحتاج إلى الإشراف.



ولفض الخلاف، اجتمع رون كلاين، كبير موظفي البيت الأبيض مع جان بيير محاولاً تهدئة الأمور وإيجاد ترتيب مقبول.

"منزعجة ومرتبكة"

يشار إلى أن بايدن حينما أعطى الوظيفة لجان بيير في 2022، أخبرها أن كيربي سينضم إليها في الفريق.



ووفق المعلومات، يبدو أن ذلك أثار غضب السيدة التي غادرت الاجتماع "منزعجة ومرتبكة" حينها. (العربية)





