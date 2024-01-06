التحقيقات كشفت ما يعلمه الليبيون.. لهذا السبب انهار سدا درنة

بعد 3 أشهر على الكارثة، وبينما تحاول ليبيا لملمة جراحها إثر ما حدث بعد انهيار سديها في أيلول الماضي، في إحدى أسوأ الكوارث الطبيعية التي خلّفت 4540 ضحية، كشفت التحقيقات "المعلوم" الذي يدركه العديد من الليبيين .

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فقد أعلنت هيئة النيابة العامة الليبية نتائج التحقيقات في حادثة انهيار سدي "البلاد" و"سيدي بو منصور" في درنة إثر إعصار "دانيال"، مؤكدة أن "الإهمال" سبب الكارثة التي أزهقت أرواح الآلاف عرباً وأجانب، وهو كان كان العديد من الليبيين اتهموا به المسؤولين في البلاد منذ الأيام الأولى.



وأضافت أن الأدلة والتحقيقات أثبتت وجود إهمال في صيانة السدين، إلى جانب عدم وجود منظومة إنذار تعمل خلال الكوارث، وإهمال عمليات تنظيف الفتحات العلوية، وكذلك تجاهل أعمال الصيانة الدورية.



كما بيّنت أن نظام التصريف في الوادي لا يعمل بالصورة التصميمية لتراكم الأوساخ منذ عام، دون أي مخططات صيانة.



ولفتت إلى أن تشققات وتسربات كبيرة للمياه رصدت في السدين المنهارين، لا وبل شهدا تسربات.

من المتهم؟

أما عن المتهمين، فكشفت أن عدد الموقوفين على ذمة التحقيقات بلغ 14 متهما، بينهم رئيس بلدية درنة عبد المنعم الغيثي، وعدد من المسؤولين بالموارد المائية وهيئة السدود في المدينةدون ذكر أسمائهم.



كما أصدرت النيابة العامة نشرة حمراء في حق 2 من المتهمين الفارين خارج الحدود الليبية دون أن تسميهم.



وحمّلت الهيئة جميع المسؤولين عن السدود منذ 2003، المسؤولية عن الكارثة التي حدثت في درنة، بعدما أعلن مكتب النائب العام تحريك دعوى جنائية ضد 16 مسؤولا عن إدارة مرافق السدود، وحبس عميد بلدية درنة و7 آخرين احتياطيا، في التحقيقات.

جاء ذلك في بيان تحت عنوان نتائج تحقيق حادثة فيضان وادي درنة نشره مكتب النائب العام، عبر صفحته على موقع فيسبوك.