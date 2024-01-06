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عربي-دولي
يحلم بالعودة إلى البيت الأبيض.. ترامب يبدأ حملة الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في أيوا
Lebanon 24
06-01-2024
|
01:06
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بعد 3 سنوات على اقتحام مبنى الكابيتول في واشنطن، يبدأ الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب حملة انتخابية في ولاية أيوا، اليوم السبت، عبر تجمّعين حاشدين.
وتُنظّم هذه الولاية، الواقعة في الوسط الغربي، في 15 كانون الثاني مجالس انتخابية تنطلق معها الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري لعام 2024، ما يمنحها منذ نصف قرن وزنا كبيرا في الحملة الرئاسية الأميركية، بحسب ما ذكرت فرانس برس.
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وسيُواجه الجمهوري، الذي يحلم بالعودة إلى البيت الأبيض في تشرين الثاني رغم التهم الجنائية الأربع الموجهة إليه، حُكم الناخبين في غضون 8 أيام، للمرة الأولى منذ رحيله المدوّي من منصب الرئاسة في 20 كانون الأول 2021.
ومن دون أن ينطق كلمة واحدة عن الهجوم ضد مبنى الكابيتول، الذي شنه أنصار له في 6 كانون الثاني 2021، وصل ترامب الجمعة إلى "ولاية أيوا العظيمة" حيث من المقرر أن يتحدث السبت في تجمع حاشد عند الساعة 18:00 بتوقيت غرينتش، في نيوتن، قرب العاصمة دي موين، ثم في مدرسة في كلينتون، عند الحدود مع إلينوي.
وأمس الجمعة، اتهم ترامب، في مدينة سيوكس سنتر، الرئيس الديموقراطي جو بايدن "المحتال" بـ"تأجيج المخاوف" بعد خطاب "مثير للشفقة" ألقاه بايدن، البالغ من العمر 81 عاما، في إطار حملته الانتخابية في ولاية بنسلفانيا وقارن خلاله خطاب ترامب بخطاب "ألمانيا النازية"، وفقا لفرانس برس.(سكاي نيوز)
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