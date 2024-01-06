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عربي-دولي

من طراز كينجال.. أوكرانيا تنشر صوراً لصاروخ روسي أسقطته

Lebanon 24
06-01-2024 | 01:52
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قامت أوكرانيا، مساء أمس الجمعة، بنشر صور لما قدمته على أنه صاروخ فرط صوتي روسي من طراز كينجال، مؤكدة أنها أسقطت عشرة نماذج منه خلال ضربات كثيفة، الثلاثاء الماضي، بواسطة نظام الدفاع الجوي الأميركي باتريوت.
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ونشرت هيئة الحالات الطارئة الأوكرانية عبر قناتها على "تليغرام" صورا تظهر رافعة تنتشل مخلفات صاروخ عن الأرض.

وقالت هذه الهيئة الحكومية "في كييف: أبطلت فرق الإغاثة مفعول رأس صاروخ جوي فرط صوتي من طراز كينجال أطلقه العدو".

وتعذر على وكالة فرانس برس التحقق من التصريحات الأوكرانية على الفور.

ضربات كثيفة
وكانت أوكرانيا أعلنت، الثلاثاء الماضي، إسقاط عشرة صواريخ من طراز كينجال أطلقتها روسيا خلال سلسلة ضربات كثيفة على مدن أوكرانية سقط فيها ستة قتلى. (العربية)


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