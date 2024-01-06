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عربي-دولي
قد تمتد طويلاً.. هذا ما كشفه مسؤول أميركي رفيع عن الحرب في غزة
Lebanon 24
06-01-2024
|
02:13
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ألمح بريت ماكغورك، كبير مسؤولي الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي الأميركي إلى أن الحرب في غزة قد تستمر حتى نهاية 2024.
وقال: "إن الصراع قد يستمر لفترة طويلة، ربما حتى نهاية العام".
نوايا إسرائيل
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كما أردف المسؤول الرفيع في الإدارة الأميركية خلال إحاطة إعلامية عبر تطبيق Zoom مع عدد من الخبراء للمحللين أن "البيت الأبيض لا يعرف متى تخطط إسرائيل للانتقال إلى مرحلة أقل شدة من هجومها"، وفق ما أفاد ثلاثة أشخاص مطلعين على المحادثة التي استمرت 45 دقيقة.
إلى ذلك، ألمح ماكغورك إلى أن الولايات المتحدة لا تدرك فعلياً نوايا إسرائيل على الرغم من أنها جمعت معلومات استخباراتية عن سلوكها الحربي، وفق ما نقلت صحيفة"بوليتيكو".
وكان المتحدث باسم الخارجية الأميركية سامويل وربيرغ، أوضح أمس في مقابلة مع العربية، أن بلاده لا تستطيع وضع جدول زمني محدد لنهاية الحرب، مؤكداً في الوقت عينه أنها تواصل العمل اليومي مع كافة الأطراف الفاعلة بغية التهدئة.
أتت تلك التصريحات بالتزامن مع تأكيد مسؤولين إسرائيليين مؤخرا بدء نهج جديد في الحرب أو مرحلة جديدة تقضي بتنفيذ استراتيجية أكثر استهدافاً في قطاع غزة المحاصر والمدمر، تركز على هدم الأنفاق وتفتيشها شمالاً، والاستمرار بملاحقة قادة حماس جنوباً.
كما أتت مع مناقشة الحكومة الإسرائيلية خطة اليوم التالي بعد انتهاء الحرب، ومن سيحكم غزة التي باتت بحسب توصيف الأمم المتحدة غير قابلة للسكن والعيش. (العربية)
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