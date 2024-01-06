ضابط برتبة عقيد.. كتب وصيته وأنهى حياته بطريقة مروعة لهذا السبب

أقدم ضابط عراقي على الانتحار في وسط بغداد، تاركاً وصية شرح فيها ما حدث.



كتب وصيته وأنهى حياته

فقد اتضح أن ضابطا برتبة عقيد بمديرية أمن الأفراد بوزارة الداخلية أنهى حياته شرقي العاصمة، وفقا لوسائل إعلام محلية.



وأفادت المصادر بأن القوات الأمنية عثرت على جثة الضابط في شارع الفلاح بقطاع 18 ضمن مدينة الصدر شرقي بغداد، موضحة أنه يسكن في قطاع 36.



كما أضافت أن الضابط انتحر بعد تناوله مواد سامة عثر عليها بالقرب منه، وترك أيضاً بجانبه ورقة كتب فيها وصيته وسبب إقدامه على هذا الفعل.



وبينت الوصية أن الضابط قتل نفسه بعدما علم أن شخصا قام بأخذ أموال من مواطنين مقابل إصدار هويات حيازة سلاح وتعيينات لهم باسمه دون علمه، مما أدى لتوريطه بقضايا مالية دفعته لإنهاء حياته.



فيما لم تقدم الجهات الأمنية الرسمية أي معلومات جديدة حول الحادث بانتظار انتهاء التحقيقات على ما يبدو.

ضابط برتبة عقيد في وزارة الداخلية بـ #بغداد ينهي حياته بعد تناوله مواد سامة ويترك وصيته بقرب جثته يقول فيها: "إن شخصاً انتحل اسمه ومنح إجازات لحيازة أسلحة مقابل أموال من دون علمه"#الشرقية_نيوز pic.twitter.com/q1mWsugsC1 — AlSharqiya TV - قناة الشرقية (@alsharqiyatv) January 5, 2024 Advertisement

مطالبات بمعاقبة الجناة



يذكر أن الحادثة كانت شغلت الأوساط العراقية خلال الساعات الماضية.



فيما طالب كثيرون عبر مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة القبض على من تحدث عنهم الضابط الراحل، والتحقيق معهم، وبيان صحة ما جاء في وصيته.(العربية)







مطالبات بمعاقبة الجناةيذكر أن الحادثة كانت شغلت الأوساط العراقية خلال الساعات الماضية.فيما طالب كثيرون عبر مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة القبض على من تحدث عنهم الضابط الراحل، والتحقيق معهم، وبيان صحة ما جاء في وصيته.(العربية)