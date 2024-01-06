ضابط برتبة عقيد.. كتب وصيته وأنهى حياته بطريقة مروعة لهذا السبب

ضابط برتبة عقيد في وزارة الداخلية بـ #بغداد ينهي حياته بعد تناوله مواد سامة ويترك وصيته بقرب جثته يقول فيها: "إن شخصاً انتحل اسمه ومنح إجازات لحيازة أسلحة مقابل أموال من دون علمه"#الشرقية_نيوز pic.twitter.com/q1mWsugsC1
— AlSharqiya TV - قناة الشرقية (@alsharqiyatv) January 5, 2024
ضابط برتبة عقيد في وزارة الداخلية بـ #بغداد ينهي حياته بعد تناوله مواد سامة ويترك وصيته بقرب جثته يقول فيها: "إن شخصاً انتحل اسمه ومنح إجازات لحيازة أسلحة مقابل أموال من دون علمه"#الشرقية_نيوز pic.twitter.com/q1mWsugsC1