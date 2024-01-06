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عربي-دولي
على الحدود مع سوريا.. اشتباكات بين الجيش الأردني وتجار مخدرات
Lebanon 24
06-01-2024
|
03:14
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اندلعت اشتباكات مسلحة بين الجيش الأردني وتجار مخدرات.
فقد أعلن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، اليوم السبت، أن اشتباكات مستمرة منذ الساعة الثانية فجراً اندلعت مع مجموعات مسلحة كبيرة من المهربين على الحدود الشمالية للبلاد.
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وأسفرت تلك الاشتباكات حتى الآن عن إصابة وضبط عدد من المهربين وإحباط تهريب كميات كبيرة من المخدرات والأسلحة.
ارتفاع محاولات التسلل
كما أكد المصدر أنه يجري الآن طرد المجموعات المسلحة إلى الداخل السوري.
إلى ذلك، أوضح أن الأيام الماضية شهدت ارتفاعاً في عدد هذه العمليات وتحولها من محاولات عمليات تسلل وتهريب إلى اشتباكات مسلحة، بهدف اجتياز الحدود بالقوة من خلال استهداف قوات حرس الحدود.
وكان الطيران الأردني شن فجر أمس الجمعة عدة غارات جوية داخل سوريا على الحدود بين البلدين، مستهدفا مستودعات ومخابئ لمهربي مخدرات مرتبطين بإيران، حسب ما أفادت مصادر استخباراتية محلية.(العربية)
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