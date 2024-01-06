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عربي-دولي

أسلحة صينية بحوزة "حماس" تُثير حيرة إسرائيل.. ماذا فعلت؟

Lebanon 24
06-01-2024 | 03:30
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قالت صحيفة "التلغراف" البريطانية إن إسرائيل تحقق في كيفية وصول معدات صينية عالية التقنية إلى حركة حماس بقطاع غزة وسط مخاوف تل أبيب من احتمال "تورط" بكين بشكل مباشر.

ونقلت الصحيفة عن مصدر استخباراتي إسرائيلي قوله إنّ الجيش عثر على ما وصفها "بالكميات الهائلة" من الأسلحة الصينية في غزة، وإن السؤال المطروح هو هل جاءت هذه الأسلحة مباشرة من الصين إلى حماس؟
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وذكر المصدر أن الاكتشاف شكل مفاجأة كبيرة لإسرائيل خصوصاً أن العلاقات مع الصين كانت "جيدة جداً" قبل الحرب على غزة.

وأكد المصدر الإسرائيلي أن الصين غيّرت موقفها تجاه إسرائيل بشكل كبير واتجهت بالكامل الآن نحو موقف معاد للسامية، وفق تعبيره.

وتضمّن أحد المقاطع المصورة التي نشرتها مؤخراً كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، استخدام أحد قناصيها بندقية صينية من طراز "إم 99 جيجيانغ"، وهي مضادة للعتاد من عيار 12.7 مليمترا، ويمكن لمقذوفها اختراق المدرعات والدبابات، في حين يبلغ طولها 1.5 متر، وتزن 12 كيلوغراما، ويتسع مخزنها لـ5 طلقات.

وظهر هذا السلاح عدة مرات خلال الأعوام الماضية في تدريبات وعروض عسكرية بقطاع غزة من دون أن تكشف عنها كتائب القسام رسميا أو تعلن استهداف جنود إسرائيليين بها.
 
 
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