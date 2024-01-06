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عربي-دولي
حصيلة جديدة لزلزال اليابان.. ومئات في عداد الفقودين
Lebanon 24
06-01-2024
|
03:34
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تجاوز عدد قتلى الزلزال الذي ضرب اليابان أول أيام العام الجديد مئة شخص، السبت، وما زال أكثر من 200 آخرين في عداد المفقودين، وهو الزلزال الأعلى من حيث عدد القتلى الذي تشهده البلاد منذ ما يقرب من ثماني سنوات.
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ودمر الزلزال الذي ضرب الساحل الغربي لليابان بقوة 7.6 درجة على مقياس ريختر البنية التحتية، مما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن 23 ألف منزل في منطقة هوكوريكو.
واستمر البحث عن ناجين تحت المباني المنهارة لليوم السادس، فيما ينتظر أكثر من 30 ألف شخص تم إجلاؤهم المساعدة.
وقالت وكالة كيودو للأنباء نقلا عن حكومة مقاطعة إيشيكاوا ومصادر أخرى إنه تم تأكيد 16 حالة وفاة أخرى في مدينة واغيما وبلدة أناميزو بحلول الساعة الواحدة ظهرا (04:00 بتوقيت غرينتش)، السبت، ليصل العدد الإجمالي إلى 110.
وحتى صباح السبت، تأكد وفاة 98 شخصا، بحسب الموقع الإلكتروني لحكومة إيشيكاوا.
وهذه هي أعلى حصيلة منذ الزلازل التي ضربت كوماموتو في جنوب غرب اليابان وأودت بحياة 276 شخصا، بما في ذلك الوفيات المرتبطة بها، في عام 2016.
وأعاقت انقطاعات الطرق وغيرها من المشاكل إيصال إمدادات الإغاثة.
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