Advertisement

عربي-دولي

هذه خفايا جولة بلينكن إلى المنطقة

Lebanon 24
06-01-2024 | 03:42
A-
A+
Doc-P-1149273-638401346009129632.png
Doc-P-1149273-638401346009129632.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
حط وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أمس الجمعة في تركيا على أن يزور لاحقا 5 دول عربية، وذلك في جولة هي الخامسة إلى المنطقة منذ تفجر الحرب بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة يوم السابع من تشرين الأول.
Advertisement

وفيما يشكل ملف غزة ومرحلة ما بعد انتهاء الحرب صلب لقاءاته، يبدو أن "التواصل مع إيران" يعتبر كذلك ملفاً لا يستهان به.

فوسط تصاعد التوتر الإقليمي جراء حرب غزة، واستنفار العديد من الفصائل والميليشيات الموالية لطهران في المنطقة، يبدو أن "التواصل غير المباشر مع إيران سيكون محورا رئيسيا لرحلة بلينكن إلى المنطقة"، حسب ما أفاد مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأميركية لشبكة "سي أن أن".

لا نية لتصعيد الصراع
كما أضاف أن بلينكن سيوضح للقادة الذين سيلتقي بهم أن واشنطن لا تريد أن ترى الصراع يتوسع ولا تنوي تصعيده.

ولفت المسؤول إلى أن بلاده "تتوقع أن تُنقل هذه الرسالة إلى إيران ووكلائها في المنطقة عبر الدول التي لها علاقة معا".

تأتي تلك الرسالة غير المباشرة مع ارتفاع وتيرة الاعتداءات والهجمات التي تشنها ميليشيات وفصائل مسلحة سواء في العراق أو سوريا على قواعد عسكرية للتحالف الدولي تضم قوات أميركية.

فمنذ تفجر الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة، تعرض الجيش الأميركي بالفعل لأكثر من 100 هجوم على الأقل في العراق وسوريا عبر مزيج من الصواريخ والطائرات المسيرة الملغمة.

كما تأتي مع احتدام المواجهات والمناوشات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية بين حزب الله والقوات الإسرائيلية، ومع تصاعد الهجمات التي تشنها جماعة الحوثيين اليمنية الموالية لطهران على السفن التجارية في البحر الأحمر.(العربية)



تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:39 | 2024-01-06
04:37 | 2024-01-06
04:16 | 2024-01-06
03:34 | 2024-01-06
03:30 | 2024-01-06
03:30 | 2024-01-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24