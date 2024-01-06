هذه خفايا جولة بلينكن إلى المنطقة

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حط وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أمس الجمعة في تركيا على أن يزور لاحقا 5 دول عربية، وذلك في جولة هي الخامسة إلى المنطقة منذ تفجر الحرب بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة يوم السابع من تشرين الأول.وفيما يشكل ملف غزة ومرحلة ما بعد انتهاء الحرب صلب لقاءاته، يبدو أن "التواصل مع إيران" يعتبر كذلك ملفاً لا يستهان به.فوسط تصاعد التوتر الإقليمي جراء حرب غزة، واستنفار العديد من الفصائل والميليشيات الموالية لطهران في المنطقة، يبدو أن "التواصل غير المباشر مع إيران سيكون محورا رئيسيا لرحلة بلينكن إلى المنطقة"، حسب ما أفاد مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأميركية لشبكة "سي أن أن".لا نية لتصعيد الصراعكما أضاف أن بلينكن سيوضح للقادة الذين سيلتقي بهم أن واشنطن لا تريد أن ترى الصراع يتوسع ولا تنوي تصعيده.ولفت المسؤول إلى أن بلاده "تتوقع أن تُنقل هذه الرسالة إلى إيران ووكلائها في المنطقة عبر الدول التي لها علاقة معا".تأتي تلك الرسالة غير المباشرة مع ارتفاع وتيرة الاعتداءات والهجمات التي تشنها ميليشيات وفصائل مسلحة سواء في العراق أو سوريا على قواعد عسكرية للتحالف الدولي تضم قوات أميركية.فمنذ تفجر الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة، تعرض الجيش الأميركي بالفعل لأكثر من 100 هجوم على الأقل في العراق وسوريا عبر مزيج من الصواريخ والطائرات المسيرة الملغمة.كما تأتي مع احتدام المواجهات والمناوشات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية بين حزب الله والقوات الإسرائيلية، ومع تصاعد الهجمات التي تشنها جماعة الحوثيين اليمنية الموالية لطهران على السفن التجارية في البحر الأحمر.(العربية)