حاولت أوكرانيا اغتياله سابقا.. ما مصير "جنرال بوتين" الأهم في القرم؟

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انتشرت شائعات مؤخرا عن مقتل رئيس الأركان العامة الروسي فاليري غيراسيموف في إحدى تلك الاستهدافات.جنرال بوتين الأهم!فقد بدأ مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي في التساؤل عن مكان وجود الجنرال الروسي بعدما قالت أوكرانيا إنها ضربت موقع قيادة عسكرية روسية بالقرب من سيفاستوبول ووحدة عسكرية بالقرب من مدينة يفباتوريا الخميس الماضي، في ضربات منفصلة على شبه الجزيرة المطلة على البحر الأسود، والتي ضمها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في عام 2014.كما تحدّثت بعض المواقع عن مقتل جيراسيموف في هجوم القوات الأوكرانية على القرم، خصوصا بعدما شكر قائد القوات الجوية لكييف ميكولا أوليشوك، الطيارين وكل من خططوا للعملية على العمل القتالي المثالي، وفقا لصحيفة"نيوزويك".المقابل، لم تعلق روسيا على الأمر أبداً، بل أعلنت أن دفاعاتها الجوية أسقطت 10 صواريخ موجهة فوق شبه الجزيرة، وأنها أحبطت محاولة للقوات الأوكرانية تنفيذ "هجوم إرهابي".وقالت وزارة الدفاع الروسية إنها اعترضت أيضا 36 طائرة بدون طيار أوكرانية فوق شبه الجزيرة.فيما يبدو أن الشائعات التي لم يتم التحقق منها عن وفاة غيراسيموف قد بدأت في الانتشار بعد أن قام مستخدم X تويتر سابقا) WarVehicleTracker ، الذي يتتبع المركبات والخسائر في أوكرانيا، بمشاركة صورة يُزعم أنها تظهر رسالة نشرتها قناة Telegram روسية تسمى "Ordinary Tsarism"، والتي يتابعها أكثر من 34.000 مشترك.وجاء في الرسالة الموجودة في الصورة: "وفقا للبيانات الأولية، قُتل فالري غيراسيموف، الذي كان في مركز قيادة بالقرب من سيفاستوبول وقت الهجوم على شبه جزيرة القرم".كما تمت مشاهدة منشور WarVehicleTracker أكثر من 60 ألف مرة حتى وقت كتابة هذا التقرير، ودفع المئات من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي إلى التساؤل عما إذا كان جيراسيموف قد قُتل فعلاً أم لا.في حين بدأ رواد X بطرح الأسئلة مع انتشار الشائعات مثل: "هل مات غيراسيموف؟"؛ "ماذا حدث لغيراسيموف؟".لا أدلة!إلا أنه رغم ذلك، لا يوجد دليل ملموس يشير إلى مقتل غيراسيموف، كما لا يوجد أي دليل على أنه القيادي كان أصلا في شبه جزيرة القرم وقت الهجوم.فيما لم يعلق الكرملين على الشائعات.(العربية)