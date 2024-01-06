هزة ضربت تركيا صباح اليوم.. كم بلغت قوتها؟

ضربت هزة بقوة 4.2 على مقياس ريختر ولاية بولو شمالي تركيا، صباح اليوم الأحد.

وأفادت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، في بيان لها اليوم، بأن الهزة الأرضية وقعت على عمق 7.31 كلم.

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