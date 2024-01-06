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عربي-دولي
هزة ضربت تركيا صباح اليوم.. كم بلغت قوتها؟
Lebanon 24
06-01-2024
|
05:10
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ضربت هزة بقوة 4.2 على مقياس ريختر ولاية بولو شمالي تركيا، صباح اليوم الأحد.
وأفادت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، في بيان لها اليوم، بأن الهزة الأرضية وقعت على عمق 7.31 كلم.
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من جانبه، أكد أركان قليج، محافظ ولاية بولو، بأنه لم يتم تسجيل خسائر بشرية أو مادية جراء الهزة الأرضية.
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