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عربي-دولي

لإنهاء الحرب... أميركا قد تتّخذ خطوة غير مسبوقة تتعلّق بأوكرانيا

Lebanon 24
06-01-2024 | 06:00
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ذكر موقع "روسيا اليوم"، أنّ صحيفة "ديلي إكبرس" قالت إنّ السياسيين الأميركيين والغربيين، يرون أنّ تقسيم أوكرانيا هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام وإنهاء الحرب التي باتت تثقل كاهلهم.

ووفقا للصحيفة، فقد وضع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الولايات المتحدة والغرب في مأزق كبير مع دخول الأزمة الأوكرانية مرحلة جديدة، وتتزايد هذه المخاوف مع احتمال فوز الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في الانتخابات الرائاسية المقبلة الذي سيُوقف المساعدات المقدمة لكييف.
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ونقلت الصحيفة عن أحد الخبراء قوله، إنّ "المشرعين في الولايات المتحدة بدأوا يدركون أن تقسيم أوكرانيا وإبقاء سيطرة روسيا عل الأجزاء التي استعادتها هو السبيل الوحيد لإخراج واشنطن من مأزقها وإنهاء الحرب".

وأشارت الصحيفة إلى تصريحات بعض الخبراء الذين يرون أنّ "الولايات المتحدة قد تتخذ هذه الخطوة لتقسم أوكرانيا وإنهاء الحرب، خلافا لرغبة الرئيس الاوكراني فلاديمير زيلينسكي المتمثة في مواصلة القتال". (روسيا اليوم)
 
 
 
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