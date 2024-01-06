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عربي-دولي

صحيفة تكشف مفاجأة عن "الحزب"... ما الذي يفعله في البرازيل؟

Lebanon 24
06-01-2024 | 05:57
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ذكرت "العربية"، أنّ الشرطة الفيدرالية البرازيلية، كشفت أن "حزب الله" يسعى إلى تجنيد أفراد داخل البرازيل، من أجل القضاء على أهداف معيّنة في المنطقة، خاصة في الإكوادور وكولومبيا وبوليفيا.
 
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وقالت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية، إنّه "تمّ استجواب 3 رجال يحملون الجنسية البرازيلية في تشرين الثاني، بعد زياراتهم إلى لبنان للقاء واحد أو أكثر من المسؤولين التنفيذيين في حزب الله. وتم القبض على اثنين منهم، فيما تم إطلاق سراح الثالث".

وأضافت: "نجا حتى الآن رابع، وهو الهدف الرئيس للعملية من قوات الشرطة".

وبحسب "لوفيغارو" قال الرجلان اللذان لا يعرفان بعضهما بعضا ولم يكن بينهما أي اتصال مسبق، إنهما ذهبا إلى لبنان من دون أن يعرفا أنهما سيلتقيان بأعضاء من حزب الله".

كما أخبرا الشرطة أنهما قضيا الليلة الأولى في فندق متهالك، قبل أن يتم نقلهما إلى منشأة فخمة قريبة من البحر، مع دفع النفقات كلها. وقد طلب من كليهما ترك الهواتف والساعات الذكية في غرفهما بالفندق قبل أن يأخذهما رجال مسلحون لمقابلة "المسؤول" الذي استجوبهما حول قدراتهما على "القتل".

وأضافا أنهما تلقيا المساعدة خلال اللقاء من قبل مترجم مختبئ خلف شاشة. (العربية)
 
 
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