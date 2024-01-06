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إقتصاد
مكتوم بن محمد نائبا لرئيس الحكومة الإماراتية للشؤون المالية
Lebanon 24
06-01-2024
|
07:32
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أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، السبت، عن تعيين الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد، نائباً لرئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية ومسؤولاً عن هذا القطاع في الحكومة الاتحادية، وذلك ضمن تعديلات وزارية محدودة في الحكومة الاتحادية.
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وقال الشيخ محمد بن راشد، في تغريدة على حسابه الرسمي على منصة "إكس"، إن "الشيخ مكتوم قاد وزارة المالية باقتدار بالإضافة لمجموعة من الملفات الاقتصادية والتجارية على المستوى المحلي والاتحادي.. ورسخ التوازن في سياساتنا المالية اتحادياً ومحلياً".
وأضاف: "نثق به اليوم ليقود فريقنا الاتحادي المعني بالقطاع الاقتصادي والتجاري والمالي لتحقيق نجاحات جديدة.. وتأهيل قيادات اقتصادية شابة جديدة .. والاستمرار في تعزيز السياسات المالية الحكيمة التي تقود النمو الاقتصادي في الدولة".
وفي نفس السياق أعلن الشيخ محمد بن راشد عن تعيين رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، وزيرا للشباب، ومحمد بن مبارك فاضل المزروعي وزير دولة لشؤون الدفاع، ومريم حارب المهيري رئيساً لمكتب الشؤون الدولية في ديوان الرئاسة مع نهاية فترتها في وزارة البيئة، وتعيين آمنة بنت عبدالله الضحاك الشامسي وزيرة للبيئة وعضواً في مجلس الوزراء.
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