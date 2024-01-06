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عربي-دولي
بعد أيّام من الزلزال المُدمّر.. العثور على شخص حيّ تحت الركام
Lebanon 24
06-01-2024
|
08:17
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أفادت وكالة "كيودو" بالعثور على شخص حي في منزل دمره الزلزال في شبه جزيرة نوتو اليابانية بعد 4 أيام على الزلزال.
وأضافت الوكالة أن الشرطة المحلية تلقت بلاغا يفيد بوجود شخص حي في منزل دمره زلزال في مدينة سوزو بمقاطعة إيشيكاوا، متابعة أن عمليات الإنقاذ لا تزال جارية.
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