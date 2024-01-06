بعد أيّام من الزلزال المُدمّر.. العثور على شخص حيّ تحت الركام

أفادت وكالة "كيودو" بالعثور على شخص حي في منزل دمره الزلزال في شبه جزيرة نوتو اليابانية بعد 4 أيام على الزلزال.

وأضافت الوكالة أن الشرطة المحلية تلقت بلاغا يفيد بوجود شخص حي في منزل دمره زلزال في مدينة سوزو بمقاطعة إيشيكاوا، متابعة أن عمليات الإنقاذ لا تزال جارية.