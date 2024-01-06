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عربي-دولي

إعلان إسرائيلي غريب: زوروا هذا المنتجع في غزة... ما قصّته؟

Lebanon 24
06-01-2024 | 08:26
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نشر حساب وزارة الدفاع الإسرائيلية على منصة "إكس" إعلاناً لزيارة منتجع "بلو بيتش" عند شاطئ غزة، والذي تحول إلى ركام.

وأضاف: "تعالوا لزيارة فندق بلو بيتش في غزة، حيث استبدلت حماس خدمة الغرف والمنتجع الصحي ببنادق AK-47 وأنفاق إرهابية".
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أتى ذلك، بعدما انتشر مؤخراً فيديو يظهر تفجير جنود إسرائيليين أقساماً من المنتجع. (العربية)
 
 
 

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