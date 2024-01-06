إعلان إسرائيلي غريب: زوروا هذا المنتجع في غزة... ما قصّته؟

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نشر حساب وزارة الدفاع الإسرائيلية على منصة "إكس" إعلاناً لزيارة منتجع "بلو بيتش" عند شاطئ غزة، والذي تحول إلى ركام.وأضاف: "تعالوا لزيارة فندق بلو بيتش في غزة، حيث استبدلت حماس خدمة الغرف والمنتجع الصحي ببنادق AK-47 وأنفاق إرهابية".أتى ذلك، بعدما انتشر مؤخراً فيديو يظهر تفجير جنود إسرائيليين أقساماً من المنتجع. (العربية)