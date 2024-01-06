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عربي-دولي

معارض فرنسي يدعو لحلّ "الناتو".. ما السبب؟

Lebanon 24
06-01-2024 | 10:03
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قال زعيم حركة "الوطنيون" الفرنسية فلوريان فيليبو إن إحلال السلام في العالم يتطلب حل حلف "الناتو" الذي يمارس سياسة مدمرة.
 
وكتب فيليبو على منصة "إكس"، اليوم السبت: "استخدم صقور الناتو بلا خجل دميتهم زيلينسكي لتدمير اقتصادات بلداننا ودفعنا إلى الفقر وإرسال مئات الآلاف من الأوكرانيين إلى الموت المؤكد الذي لا معنى له. هؤلاء مجرمون، ولا بد من بدء مفاوضات السلام على الفور وحل الناتو على الفور من أجل تحقيق السلام في العالم".
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معارض فرنسي يدعو لحلّ


ونقل عن الجنرال بريونو كليرمون تأكيده أن سكان أوروبا ليسوا مستعدين للموت من أجل أوكرانيا، في حين تتظاهر الدول الأوروبية بالتحول إلى اقتصاد الحرب.

كما أشار إلى أن المساعدات المقدمة لكييف من الدول الغربية منذ الشتاء الماضي انخفضت بشكل ملحوظ، ولفت إلى التفوق الكبير للجيش الروسي. (روسيا اليوم) 
 
 
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