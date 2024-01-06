معارض فرنسي يدعو لحلّ "الناتو".. ما السبب؟

قال زعيم حركة "الوطنيون" الفرنسية فلوريان فيليبو إن إحلال السلام في العالم يتطلب حل حلف "الناتو" الذي يمارس سياسة مدمرة.

وكتب فيليبو على منصة "إكس"، اليوم السبت: "استخدم صقور الناتو بلا خجل دميتهم زيلينسكي لتدمير اقتصادات بلداننا ودفعنا إلى الفقر وإرسال مئات الآلاف من الأوكرانيين إلى الموت المؤكد الذي لا معنى له. هؤلاء مجرمون، ولا بد من بدء مفاوضات السلام على الفور وحل الناتو على الفور من أجل تحقيق السلام في العالم".

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