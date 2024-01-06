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عربي-دولي

وسط التوتر المتصاعد في البحر الأحمر.. 6 زوارق اقتربت من سفينة جنوب شرقي ميناء المخا

Lebanon 24
06-01-2024 | 10:25
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وسط التوتر المتصاعد في البحر الأحمر والتهديدات التي تطال الملاحة الدولية، أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، السبت، بأن 6 زوارق صغيرة اقتربت من سفينة تجارية جنوب شرقي ميناء المخا اليمني.
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وقالت في بيان عبر منصة "إكس" إن الزوارق اقتربت لمسافة ميل بحري من السفينة، التي أشارت إلى أنها كانت تبحر على بعد 50 ميلاً بحرياً جنوب شرقي الميناء اليمني.

كما أضافت أن التقارير تفيد بعدم رصد أسلحة على متن الزوارق، لافتة إلى أن قوات تابعة للتحالف البحري تقدم المساعدة للسفينة. (العربية) 
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