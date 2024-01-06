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عربي-دولي

تظاهرة حاشدة في باريس دعما لفلسطين

Lebanon 24
06-01-2024 | 10:37
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انطلقت تظاهرة حاشدة في باريس بعد ظهر اليوم، دعما لفلسطين. 

ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية، وشعارات تطالب بـ"وقف الحرب" على غزة، و"وقف الإبادة" التي يتعرض لها سكان قطاع غزة على يد الجيش الإسرائيلي منذ أكثر من 3 أشهر". (روسيا اليوم)
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