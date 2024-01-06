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عربي-دولي

الدفاعات الجوية الروسية تسقط هدفا جويا اقترب من مقاطعة بيلغورود

Lebanon 24
06-01-2024 | 10:51
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أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود فياتشيسلاف غلادكوف اليوم السبت، أن قوات الدفاع الجوي الروسية أسقطت هدفا جويا اقتراب من المجال الجوي للمقاطعة دون وقوع إصابات أو دمار.
 
وكتب على قناته في "تلغرام": "في مقاطعة بيلغورود، أسقطت منظومة الدفاع الجوي هدفا جويا عند اقترابها من المدينة"، مضيفا أنه بحسب المعلومات الأولية لم تقع إصابات أو دمار.
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وبحسب حاكم المقاطعة، تقوم الخدمات العملياتية بتوضيح المعلومات حول العواقب على الأرض. (روسيا اليوم) 
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