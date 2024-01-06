برلماني فرنسي: عليكم أن تمنحوا جائزة نوبل للعاملين في صحة غزة

دعا النائب الفرنسي عن حزب "فرنسا الأبية"، توماس بورت، لمنح جائزة نوبل للسلام لعام 2024، للعاملين في القطاع الصحي بغزة.

وأضاف في تدوينة له عبر منصة "إكس" أن "مجرمي الحرب الإسرائيليين يقتلون الشعب الفلسطيني".

وطالب "الجميع" بالتحرك من أجل منح جائزة نوبل للسلام لعام 2024، للعاملين في القطاع الصحي بغزة.

وسلط الموقع الرسمي للحملة (www.change.org) الضوء على الوضع الإنساني والدمار الذي يشهده قطاع غزة، والظروف الصعبة التي يعيشها العاملون في القطاع الصحي هناك، خلال تأديتهم مهامهم.

وأشار إلى مواصلة العاملين في الصحة بـقطاع غزة، مهامهم رغم الغارات الجوية والدمار.

كما أفاد باستشهاد 267 عاملا في قطاع الصحة بغزة، واختطاف وفقدان أكثر من 40 آخرين منذ بداية الحرب الأخيرة ولغاية 4 كانون الأول 2023.

وحظيت الحملة حتى الآن بتوقيع 65 ألفا و920 داعما لها.

( الأناضول)