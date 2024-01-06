Advertisement

عربي-دولي

برلماني فرنسي: عليكم أن تمنحوا جائزة نوبل للعاملين في صحة غزة

Lebanon 24
06-01-2024 | 11:15
A-
A+
Doc-P-1149423-638401615538786167.jpeg
Doc-P-1149423-638401615538786167.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

دعا النائب الفرنسي عن حزب "فرنسا الأبية"، توماس بورت، لمنح جائزة نوبل للسلام لعام 2024، للعاملين في القطاع الصحي بغزة.

 

وأضاف في تدوينة له عبر منصة "إكس" أن "مجرمي الحرب الإسرائيليين يقتلون الشعب الفلسطيني".

 

وطالب "الجميع" بالتحرك من أجل منح جائزة نوبل للسلام لعام 2024، للعاملين في القطاع الصحي بغزة. 

 

وسلط الموقع الرسمي للحملة (www.change.org) الضوء على الوضع الإنساني والدمار الذي يشهده قطاع غزة، والظروف الصعبة التي يعيشها العاملون في القطاع الصحي هناك، خلال تأديتهم مهامهم.

 

وأشار إلى مواصلة العاملين في الصحة بـقطاع غزة، مهامهم رغم الغارات الجوية والدمار.

 

كما أفاد باستشهاد 267 عاملا في قطاع الصحة بغزة، واختطاف وفقدان أكثر من 40 آخرين منذ بداية الحرب الأخيرة ولغاية 4 كانون الأول 2023.

 

وحظيت الحملة حتى الآن بتوقيع 65 ألفا و920 داعما لها.

( الأناضول)
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
23:21 | 2024-01-06
23:18 | 2024-01-06
23:11 | 2024-01-06
23:03 | 2024-01-06
16:54 | 2024-01-06
16:45 | 2024-01-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24