فيدان يؤكد لبلينكن ضرورة وقف فوري لإطلاق النار بغزة

دعا وزير الخارجية التركي هاكان فيدان خلال المفاوضات مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم، إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

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وقال مصدر دبلوماسي لوكالة "نوفوستي"، إن الوزيرين قاما بتقييم المأساة الإنسانية المستمرة في قطاع غزة، ولفت فيدان الانتباه إلى التهديد الذي تشكله الهجمات الإسرائيلية المكثفة على المنطقة بأكملها.

وأضاف: "دعا (فيدان) إلى وقف فوري لإطلاق النار لضمان عدم انقطاع إمدادات المساعدات الإنسانية. كما دعا إلى البدء المبكر في مفاوضات للتوصل إلى تسوية على أساس مبدأ حل الدولتين".

كما ناقش الوزيران المفاوضات بين أذربيجان وأرمينيا والوضع في سوريا والعراق والمشاكل الإقليمية الأخرى.

( روسيا اليوم)