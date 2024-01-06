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عربي-دولي

"حكومة غزة": الجيش الإسرائيلي سرق أموالا ومصاغا ذهبية من القطاع

Lebanon 24
06-01-2024 | 11:45
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قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، اليوم، إن الجيش الإسرائيلي سرق أموالا ومصاغا ذهبية من القطاع، قدر قيمته بنحو 25 مليون دولار، منذ 7  تشرين الأول الماضي.

 

وذكر المكتب، في بيان، أنه رصد "عشرات الإفادات التي أدلى بها سكان القطاع، حول قيام جيش وجنود الاحتلال بسرقة أموال وذهب ومصاغ قُدّرت بـ90 مليون شيكل (ما يزيد عن 24 مليونا و500 ألف دولار).

 

وأوضح البيان، أن "عمليات السرقة جاءت على أكثر من طريقة، حيث كانت الأولى على الحواجز، مثل شارع صلاح الدين، حيث سرقوا من النازحين الذين نزحوا من شمال وادي غزة نحو الجنوب حقائبهم التي تحتوي على ممتلكاتهم الثمينة كالأموال والذهب والمصاغات".

 

وأما الطريقة الثانية، فتمثلت وفق المكتب الحكومي، بـ"السطو على المنازل التي طلبوا من سكانها الخروج حيث أخذوا لهذه الجريمة صورا تذكارية ومقاطع فيديو، نشرها بعضهم على حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، كما حدث في بلدة بيت لاهيا (شمالي القطاع)". 

( روسيا اليوم)
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